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Фернанду рассказал о смелых планах «Севильи» на Лигу чемпионов

21:38
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Полузащитник «Севильи» Фернанду поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я очень рад возвращению Лиги чемпионов! У нас в турнире смелые планы, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 16 февраля. — Мы знаем, что нас ждет тяжелый матч, но мы готовы. Холанн — превосходный игрок, да и Санчо опасен. Надо надежно сыграть сзади и ужалить соперника в нападении».

Матч «Севилья» — «Боруссия» состоится 17 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029472--sevilla-vs-dortmund/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала




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