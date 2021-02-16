Фернанду рассказал о смелых планах «Севильи» на Лигу чемпионов

Полузащитник «Севильи» Фернанду поделился ожиданиями от матча с дортмундской «Боруссией» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Я очень рад возвращению Лиги чемпионов! У нас в турнире смелые планы, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 16 февраля. — Мы знаем, что нас ждет тяжелый матч, но мы готовы. Холанн — превосходный игрок, да и Санчо опасен. Надо надежно сыграть сзади и ужалить соперника в нападении».

Матч «Севилья» — «Боруссия» состоится 17 февраля. Начало в 23.00 по московскому времени.