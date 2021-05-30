Фернандо Торрес поздравил «Челси» с победой в Лиге чемпионов: «Какая команда!»

Бывший нападающий «Челси» Фернандо Торрес поздравил «синих» с победой в Лиге чемпионов. 29 мая в финальном матче они обыграли «Манчестер Сити» (1:0).

«Поздравляю «Челси»! Какая команда! Очень рад за всех в клубе и особенно за всех болельщиков. Очень заслуженно!» — написал Торрес в Twitter.

Для «Челси» этот трофей Лиги чемпионов стал вторым в истории, первый они выиграли в 2012 году. Испанец играл в той команде.