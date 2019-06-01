Фернандо Морьентес: "Вряд ли в финале будет дополнительное время или пенальти"

Бывший нападающий "Ливерпуля" и "Реала" Фернандо Морьентес считает "красных" фаворитом финала Лиги чемпионов против "Тоттенхэма". Также он уверен, что матч завершится в основное время.

– Ставлю на "Ливерпуль", – цитирует пресс-служба УЕФА Морьентеса. – Он опытнее и до самого конца бился с "Сити" за титул в Англии. Вряд ли будет дополнительное время или пенальти. Обе команды много забивают и играют "первым номером".

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча, начало – 22.00 (мск)

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