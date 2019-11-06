Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью опубликовал в своем официальном Twitter пост, посвященный матчу своей команды в Лиге чемпионов с «Аталантой».

— Готов к сегодняшнему матчу, сфокусирован до конца, — написал футболист.

«Манчестер Сити» является лидером группы С с 9 очками после трех игр, «Аталанта» — последняя с нулем очков.

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