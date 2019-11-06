Фернандинью — о матче «Манчестер Сити» с «Аталантой»: «Буду сфокусирован до конца»
17:46
Полузащитник «Манчестер Сити» Фернандинью опубликовал в своем официальном Twitter пост, посвященный матчу своей команды в Лиге чемпионов с «Аталантой».
— Готов к сегодняшнему матчу, сфокусирован до конца, — написал футболист.
«Манчестер Сити» является лидером группы С с 9 очками после трех игр, «Аталанта» — последняя с нулем очков.
Ready for today ?? Focus until the end. #matchday #ucl #championsleague pic.twitter.com/5X5beQ2zDf— Fernandinho (@fernandinho) November 6, 2019
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