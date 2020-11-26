Фернандеш, Санчо, Гозенс и Тадич — кандидаты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
09:47
Пресс-служба УЕФА огласила имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
В список вошли защитник «Аталанты» Робин Гозенс (1 гол в матче с «Ливерпулем»), полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (дубль в игре против «Истанбула»), хавбек дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (1 гол+1 пас в матче с «Брюгге») и нападающий «Аякса» Душан Тадич (2 результативных передачи в игре с «Мидтьюлландом).
Who is your #UCL Player of the Week?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) November 25, 2020
?? Bruno Fernandes
?? Jadon Sancho
?? Robin Gosens
?? Du?an Tadi? #UCLPOTW | @FTBSantander
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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