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Фернандеш, Санчо, Гозенс и Тадич — кандидаты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов

09:47
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Пресс-служба УЕФА огласила имена претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В список вошли защитник «Аталанты» Робин Гозенс (1 гол в матче с «Ливерпулем»), полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш (дубль в игре против «Истанбула»), хавбек дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо (1 гол+1 пас в матче с «Брюгге») и нападающий «Аякса» Душан Тадич (2 результативных передачи в игре с «Мидтьюлландом).

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