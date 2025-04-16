Лопес: «В Дортмунде очень хорошая команда — сегодня вы это видели»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес прокомментировал поражение от «Боруссии» (1:3) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. По сумме двух встреч в полуфинал вышли каталонцы, так как первый матч выиграли с крупным счетом (4:0).

«В Дортмунде очень хорошая команда — сегодня вы это видели. На прошлой неделе у себя дома мы вынудили ее помучиться. Сегодня же здесь мучались сами, но в итоге сумели минимизировать ущерб. Теперь мы в полуфинале и можем почерпнуть силы из такой сегодняшней игры, так как это была серьезная задача», — цитирует пресс-служба УЕФА Лопеса.

В полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» сыграет с победителем пары «Бавария» — «Интер» (первый матч выиграла миланская команда — 2:1).