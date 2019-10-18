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Фергюсона обвинили в сдаче матча Лиги чемпионов

13:44
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Агент Джузеппе Пальяра, являющийся фигурантом дела о коррупции, обвинил бывшего тренера «Манчестер Юнайтед» Алекса Фергюсона в организации договорного матча между «Ювентусом» и «Манчестер Юнайтед» в Лиге чемпионов, сообщает Mirror.

Отмечается, что за организацию договорного матча Фергюсон якобы получил золотые часы стоимостью 30 тысяч долларов и платил агенту ранее.

77-летний специалист был тренером «МЮ» с 1986 по 2013 годы. За этот период клуб в числе прочего 13 раз выиграл чемпионат Англии и дважды Лигу чемпионов.

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