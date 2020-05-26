Ферги-тайм мечты. Легендарный камбэк «Манчестер Юнайтед» в финале против «Баварии»

26 мая 1999 года на стадионе «Камп Ноу» состоялся один из самых легендарных финалов в истории Лиги чемпионов. В решающем матче сошлись «Манчестер Юнайтед» и «Бавария».

Мюнхенцы открыли счет в самом начале встречи. Марио Баслер перехитрил со штрафного Петера Шмайхеля и пробил в противоход вратарю. Минимальное преимущество «Баварии» держалось почти до финального свистка.

На первой добавленной минуте ко второму тайму «Манчестер Юнайтед» заработал угловой, и в штрафную площадь прибежал даже Шмайхель: Алекс Фергюсон пошел ва-банк. Дэвид Бекхэм навесил в штрафную, мяч в борьбе в воздухе подправил Шмейхель, Дуайт Йорк направил мяч в гущу игроков. Торстен Финк не успел выбить его из штрафной, и снаряд прилетел к Райану Гиггзу. Тот с правой ноги слабо пробил по воротам, однако, тут же, в касание по мячу точно пробил Тедди Шерингем, отправив мяч в нижний угол — 1:1. «Манчестер Юнайтед» сравнял счет, когда на табло было показано время 90:36. Фактически, «МЮ» обеспечил себе как минимум право на дополнительные 30 минут.

Спустя менее 30 секунд после выноса мяча за пределы поля «Манчестер Юнайтед» заработал еще один угловой, но в этот раз Шмейхель решил не рисковать и не бежать в штрафную. Снова Бекхэм навесил, последовала скидка Шерингема на Уле Гуннара Сульшера, и тот, подставив ногу, отправил мяч точно под перекладину ворот «Баварии» — 2:1. На табло горели цифры 92:17, когда «Манчестер Юнайтед» забил второй гол.

Два мяча в добавленное время деморализовали игроков «Баварии»: они были в таком шоке, что даже не хотели продолжать матч. С большим трудом арбитр встречи Пьерлуиджи Коллина сумел уговорить их встать и продолжить матч. Однако отыграться команда из Германии уже не успела.