"Ференцварош" уступил загребскому "Динамо" и вылетел из Лиги чемпионов

"Динамо" (Загреб) на выезде разгромило "Ференцварош" (4:0) в ответном матче третьего отборочного раунда Лиги Европы. По сумме двух матчей хорватский клуб пробился в следующую стадию.

В составе победителей отличились Ариян Адеми, Бруно Петкович, Даниэль Ольмо и Амер Гояк. Первый матч завершился вничью - 1:1. В следующем раунде хорватский клуб сыграет с норвежским "Русенборгом".

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

Ответный матч

"Ференцварош" (Венгрия) - "Динамо З" (Хорватия) - 0:4 (0:1)

Голы: Адеми, 16 (0:1). Петкович, 47 (0:2). Ольмо, 55 (0:3). Гояк, 79 (0:4).

"Ференцварош": Дибус, Блажич, Двали, Чивич, Шкварка (Хайстер, 71), Ловренчич, Харатин, Шигер, Сигневич (Боли, 84), Зубков, Нгуен (Варга, 65).

"Динамо З": Ливакович, Леовац, Дилавер, Стоянович, Перич, Адеми (Гояк, 69), Моро, Петкович, Хайрович (Маер, 77), Оршич, Ольмо (Шитум, 84).

Предупреждения: Чивич, 24. Адеми, 26. Хайрович, 28. Хайстер, 89. Маер, 90+1.

Удаление: Чивич, 69.

Судья: Бюке (Франция).

13 августа. Будапешт. Стадион "Групама Арена".

Первый матч – 1:1

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