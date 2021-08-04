«Ференцварош» обыграл «Славию» в отборочном турнире Лиги чемпионов, загребское «Динамо» и «Легия» сыграли вничью

«Ференцварош» обыграл «Славию» (2:0) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.

На 44-й минуте курьезный мяч в свои ворота забил украинский защитник «Славии» Тарас Качараба. Его пас назад не смог принять вратарь гостей Ондржей Коларж. Второй мяч с пенальти за фол Качарабы забил еще один украинец Игорь Харатин.

Загребское «Динамо» и «Легия» сыграли вничью (1:1). У хозяев отличился Бруно Петкович, у гостей — Эрнест Мучи.

Ответные матчи пройдут 10 августа.

Лига чемпионов

3-й отборочный раунд

Первые матчи

«Ференцварош» (Венгрия) — «Славия Пр» (Чехия) — 2:0 (1:0)

Голы: Качараба, 44, в свои ворота, Харатин, 50, с пенальти

«Динамо З» (Хорватия) — «Легия» (Польша) — 1:1 (0:0)

Голы: Петкович, 59 — Мучи, 82