«Ференцварош» обыграл «Славию» в отборочном турнире Лиги чемпионов, загребское «Динамо» и «Легия» сыграли вничью
23:04
«Ференцварош» обыграл «Славию» (2:0) в первом матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов.
На 44-й минуте курьезный мяч в свои ворота забил украинский защитник «Славии» Тарас Качараба. Его пас назад не смог принять вратарь гостей Ондржей Коларж. Второй мяч с пенальти за фол Качарабы забил еще один украинец Игорь Харатин.
Загребское «Динамо» и «Легия» сыграли вничью (1:1). У хозяев отличился Бруно Петкович, у гостей — Эрнест Мучи.
Ответные матчи пройдут 10 августа.
Лига чемпионов
3-й отборочный раунд
Первые матчи
«Ференцварош» (Венгрия) — «Славия Пр» (Чехия) — 2:0 (1:0)
Голы: Качараба, 44, в свои ворота, Харатин, 50, с пенальти
«Динамо З» (Хорватия) — «Легия» (Польша) — 1:1 (0:0)
Голы: Петкович, 59 — Мучи, 82
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