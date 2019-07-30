"Ференцварош" Реброва сыграл вничью с "Валлеттой" и вышел в 3-й отборочный раунд ЛЧ

Венгерский "Ференцварош" в гостях сыграл вничью с "Валлеттой"​ (1:1) в ответном матче 2-го отборочного раунда Лиги чемпионов. На 27-й минуте встречи с 11-метровой отметки отличился нападающий мальтийской команды Марио Фонтанелла. Спустя 33 минуты окончальный счет на табло установил форвард Токмак Чоль Нгуен.

"Ференцварош" под руководством бывшего форварда сборной Украины и киевского "Динамо" Сергея Реброва вышел в следующую стадию турнира (общий счет - 2:4).

Лига чемпионов

2-й отборочный раунд

"Валлетта" (Мальта) – "Ференцварош" (Венгрия) – 1:1 (1:0)

Голы: Фонтанелла, 27 – с пенальти (1:0). Нгуен, 60 (1:1).

Судья: Лардо (Бельгия).

30 июля. Та Кали. Стадион "Centenary".

Первая встреча: 1:3