"Ференцварош" Реброва обыграл "Лудогорец" и вышел во второй отборочный раунд Лиги чемпионов

"Лудогорец" проиграл венгерскому "Ференцварошу" (2:3) во втором матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Гости по сумме двух встреч прошли в следующую стадию турнира.
Главным тренером "Ференцвароша" является бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Ребров.
Лига чемпионов
1-й отборочный раунд
"Лудогорец" (Болгария) – "Ференцварош" (Венгрия) – 2:3 (1:2)
Голы: Харатин, 17 (0:1). Шкварка, 21 (0:2). Терзиев, 24 (1:2). Нгуен, 48 (1:3). Хайстер, 69 – в свои ворота (2:3).
Нереализованный пенальти: Сверчок (Лудогорец), 29 (вратарь)
Удаление: Моци (Лудогорец), 82.
Судья: Румшас (Литва).
17 июля. Разград. Стадион "Ludogorets Arena".
Общий счет: 3:5
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