"Ференцварош" Реброва обыграл "Лудогорец" и вышел во второй отборочный раунд Лиги чемпионов

"Лудогорец" проиграл венгерскому "Ференцварошу"​ (2:3) во втором матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов. Гости по сумме двух встреч прошли в следующую стадию турнира.

Главным тренером "Ференцвароша" является бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Сергей Ребров​.

Лига чемпионов

1-й отборочный раунд

"Лудогорец" (Болгария) – "Ференцварош" (Венгрия) – 2:3 (1:2)

Голы: Харатин, 17 (0:1). Шкварка, 21 (0:2). Терзиев, 24 (1:2). Нгуен, 48 (1:3). Хайстер, 69 – в свои ворота (2:3).

Нереализованный пенальти: Сверчок (Лудогорец), 29 (вратарь)

Удаление: Моци (Лудогорец), 82.

Судья: Румшас (Литва).

17 июля. Разград. Стадион "Ludogorets Arena".

Общий счет: 3:5