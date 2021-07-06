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«Ференцварош», «Флора» и ХИК одержали победы в отборочном турнире Лиги чемпионов

20:57
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Состоялись первые матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов.

Венгерский «Ференцварош» обыграл косовскую «Приштину» (3:0). Эстонская «Флора» победила мальтийский «Хибернианс» (2:0). Финский ХИК переиграл чемпиона Черногории «Будучност» — 3:1.

У «Ференцвароша» в стартовом составе вышел бывший полузащитник «Зенита» Роберт Мак. Ответные матчи пройдут 13-14 июля.

Лига чемпионов

Первый отборочный раунд

Первые матчи

«Ференцварош» (Венгрия) — «Приштина» (Косово) — 3:0 (0:0)

6 июля. Будапешт. Стадион «Групама Арена».

«Флора» (Эстония) — «Хибернианс» (Мальта) — 2:0 (0:0)

6 июля. Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена».

ХИК (Финляндия) — «Будучност» (Черногория) — 3:1 (3:1)

6 июля. Хельсинки. Стадион «Телиа 5G-Арена».

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Евгений Петров все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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