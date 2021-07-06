«Ференцварош», «Флора» и ХИК одержали победы в отборочном турнире Лиги чемпионов
20:57
Состоялись первые матчи первого отборочного раунда Лиги чемпионов.
Венгерский «Ференцварош» обыграл косовскую «Приштину» (3:0). Эстонская «Флора» победила мальтийский «Хибернианс» (2:0). Финский ХИК переиграл чемпиона Черногории «Будучност» — 3:1.
У «Ференцвароша» в стартовом составе вышел бывший полузащитник «Зенита» Роберт Мак. Ответные матчи пройдут 13-14 июля.
Лига чемпионов
Первый отборочный раунд
Первые матчи
«Ференцварош» (Венгрия) — «Приштина» (Косово) — 3:0 (0:0)
6 июля. Будапешт. Стадион «Групама Арена».
«Флора» (Эстония) — «Хибернианс» (Мальта) — 2:0 (0:0)
6 июля. Таллин. Стадион «А Ле Кок Арена».
ХИК (Финляндия) — «Будучност» (Черногория) — 3:1 (3:1)
6 июля. Хельсинки. Стадион «Телиа 5G-Арена».
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