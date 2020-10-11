«Ференцварош» примет «Ювентус» и «Барселону» на «Пушкаш Арене»
Домашние матчи Лиги чемпионов против «Ювентуса» и «Барселоны» «Ференцварош» проведет на стадионе «Пушкаш Арена», сообщает официальный Twitter клуба.
The CL games against @juventusfc and @FCBarcelona will be played at the Pusk?s Arena! ?#fradi #ftc #ferencvaros #UCL pic.twitter.com/uOIhRQZFa6— Ferencv?rosi TC (@Fradi_HU) October 10, 2020
Стадион вмещает 67 215 зрителей. Из-за пандемии коронавируса УЕФА разрешил клубам заполнять арены на 30 процентов от их вместимости. При этом домашний матч с киевским «Динамо» команда проведет на другом стадионе- Groupama Arena. Она вмещает 22 тысячи зрителей.
4 ноября «Ференцварош» примет «Ювентус», 2 декабря — «Барселону». Домашняя игра с «Динамо» состоится 28 октября.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.