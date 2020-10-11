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«Ференцварош» примет «Ювентус» и «Барселону» на «Пушкаш Арене»

00:25
«Пушкаш Арена». Фото «Википедия».
«Пушкаш Арена». Фото «Википедия».
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Домашние матчи Лиги чемпионов против «Ювентуса» и «Барселоны» «Ференцварош» проведет на стадионе «Пушкаш Арена», сообщает официальный Twitter клуба.

Стадион вмещает 67 215 зрителей. Из-за пандемии коронавируса УЕФА разрешил клубам заполнять арены на 30 процентов от их вместимости. При этом домашний матч с киевским «Динамо» команда проведет на другом стадионе- Groupama Arena. Она вмещает 22 тысячи зрителей.

4 ноября «Ференцварош» примет «Ювентус», 2 декабря — «Барселону». Домашняя игра с «Динамо» состоится 28 октября.

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