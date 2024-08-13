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Сегодня, 23:33

«Мидтьюлланн», «Славия» и «Спарта» вышли в финал квалификации Лиги чемпионов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Стали известны еще три участника финального раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Мидтьюлланн» в ответном матче сыграл вничью с «Ференцварошем» (1:1, первая игра — 2:0), «Славия» победила «Юнион» (1:0, первый матч — 3:1), а «Спарта» оказалась сильнее клуба «Стяуа» (3:1, первый матч — 1:1).

Таким образом, в финале квалификации ЛЧ «Мидтьюлланн» встретится со «Слованом», «Славия» — с «Лилльем», а «Спарта» — с «Мальме».

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
13 авг, 21:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
1:1
Мидтьюлланн
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг
13 авг, 21:30. Stade Joseph Marien (Брюссель)
Юнион
0:1
Славия Пр
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд
13 авг, 21:30. National Arena (Бухарест)
Стяуа
2:3
Спарта П

Лига чемпионов УЕФА
ФК Мидтьюлланн
ФК Славия (Прага)
ФК Спарта (Прага)
ФК Стяуа
ФК Ференцварош
ФК Юнион
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