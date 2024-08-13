«Мидтьюлланн», «Славия» и «Спарта» вышли в финал квалификации Лиги чемпионов

Стали известны еще три участника финального раунда квалификации Лиги чемпионов.

«Мидтьюлланн» в ответном матче сыграл вничью с «Ференцварошем» (1:1, первая игра — 2:0), «Славия» победила «Юнион» (1:0, первый матч — 3:1), а «Спарта» оказалась сильнее клуба «Стяуа» (3:1, первый матч — 1:1).

Таким образом, в финале квалификации ЛЧ «Мидтьюлланн» встретится со «Слованом», «Славия» — с «Лилльем», а «Спарта» — с «Мальме».