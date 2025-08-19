«Ференцварош» и «Карабах» сыграют в Лиге чемпионов 19 августа

«Ференцварош» и «Карабах» сыграют в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов во вторник, 19 августа. Встреча пройдет на «Гроупама Арене» в Будапеште (Венгрия). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф.

19 августа 2025, 22:00. Групама Арена (Будапешт)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Ференцварош» — «Карабах» можно в нашем матч-центре.

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Ответный матч соперников состоится 27 августа в Баку (Азербайджан). «Ференцварош» на предыдущей стадии квалификации прошел «Лудогорец» (3:0), а «Карабах» — «Шкендию» (6:1).