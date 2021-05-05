Фердинанд сравнил игру Фоудена и Холанна

Бывший защитник сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением об игре полузащитника «Манчестер Сити» Фила Фоудена в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (2:0).

«Я бы сказал, что Фоуден — лучший молодой игрок мира на данный момент. Холанн еще не играет на таком уровне. Сейчас Фоден находится в лучшей форме.

«Манчестер Сити» по-настоящему доминировал. Мы задавались вопросом: «А не слишком ли это?» Последние 45 минут матча в Париже стали поворотным моментом», — сказал Фердинанд в эфире BT Sports.

В текущем сезоне 20-летний англичанин провел 46 матчей, в которых забил 14 голов и сделал 8 результативных передач.