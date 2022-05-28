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Сегодня, 20:00

Фердинанд считает, что «Реал» победит «Ливерпуль» в финале Лиги чемпионов

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился ожиданиями от предстоящего финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Реал».

«Я скажу, что «Реал» выиграет, — приводит слова Фердинанда пресс-служба УЕФА. — Я руководствуюсь своим разумом, чувствами, всем. Я думаю, что им это предначертано. Я ставил против них в раунде плей-офф до этого, и они разнесли меня, так что на этот раз я поставлю на них.

Они обыграли «Челси», когда я говорил, что они проиграют, они обыграли «ПСЖ», когда я говорил, что они проиграют, и, черт возьми, они обыграли «Сити», когда я сказал, что они проиграют. Поэтому я поставлю на «Реал».

Думаю, Тибо Куртуа должен провести хороший матч, чтобы «Реал» выиграл этот турнир, и я думаю, что он сделает разницу. Он не даст «Ливерпулю» забить, а «Реал» забьет позже».

Финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом» пройдет в субботу, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс». Начало игры в 22:00 по московскому времени.

Источник: https://www.uefa.com/uefachampionsleague/news/0275-153ef380ab5d-8babfce0c502-1000--champions-league-final-predictions/
Рио Фердинанд
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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