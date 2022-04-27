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Сегодня, 02:22

Фердинанд считает, что «Манчестер Сити» выйдет в финал Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
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Победитель Лиги чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал победу «Манчестер Сити» над «Реалом» (4:3) в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Захватывающе, сенсационно — чего еще изволите?! Игра кипела и бурлила событиями. Как Бензема исполнил этот удар в стиле Паненки... В «Сити» теперь будут раздосадованы, а «Реал» воодушевлен тем, как он отыгрывался. Но все равно я пока думаю, что «Сити» пройдет дальше», — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.

Ответный матч состоится 4 мая в Мадриде. Начало встречи — 22.00 по московскому времени.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2034662--man-city-vs-real-madrid/
Рио Фердинанд
Лига чемпионов УЕФА
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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