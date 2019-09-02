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Фердинанд считает, что лучшим игроком Лиги чемпионов должен был быть признан Месси или Роналду, а не ван Дейк

07:04
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Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд подверг критике тот факт, что Виргил ван Дейк получил приз лучшему игроку Лиги чемпионов сезона-2018/19 по версии УЕФА. В прошлом сезоне голландец вместе с «Ливерпулем» стал победителем турнира.

— Нет сомнений, что ван Дейк сегодня является лучшим защитником в мире, — цитирует AS Фердинанда. —  Но когда кто-то забивает 50 голов в сезоне, как Месси или Криштиану, который выиграл три титула в сезоне в новой лиге, вы не можете забыть об этом.

Люди говорят: «Скучно, что эти двое продолжают побеждать». Но я никогда не видел, чтобы кто-нибудь делал такие вещи 12 и 15 лет.

Ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19

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