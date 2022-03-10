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«Парижане наступили на кнопку самоуничтожения». Фердинанд — о победе «Реала» над «ПСЖ»

Фердинанд прокомментировал победу «Реала» над «ПСЖ»
Евгений Козинов
Корреспондент

Победитель Лиги чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал победу «Реала» над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала.

«Парижане наступили на кнопку самоуничтожения: два из трех пропущенных ими мячей были предотвратимы», — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.

Лига чемпионов. 1/8 финала
09 мар, 23:00. Santiago Bernabeu (Мадрид)
Реал
3:1
ПСЖ
Голы
Мбаппе, 39 (0:1), Бензема, 61 (1:1), Бензема, 76 (2:1), Бензема, 78 (3:1)
Реал
Куртуа Карвахаль (Васкес, 66) Эдер Милитау Алаба Начо Кроос (Камавинга, 58) Модрич Вальверде Бензема Асенсио (Родригу, 66) Винисиус Жуниор
ПСЖ
Доннарумма Хакими (Дракслер, 88) Кимпембе Маркиньюс Нуну Мендеш Верратти Паредес (Гей, 79) Данилу Перрейра (Ди Мария, 81) Мбаппе Неймар Месси
Предупреждения
Начо 43’, Винисиус Жуниор 44’, Карвахаль 60’, Васкес 88’  -  Паредес 7’, Доннарумма 62’, Хакими 81’, Кимпембе 83’
Судьи
Маккели (Голландия)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033905--real-madrid-vs-paris/
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