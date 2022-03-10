Победитель Лиги чемпионов в составе «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд прокомментировал победу «Реала» над «ПСЖ» в ответном матче 1/8 финала.

«Парижане наступили на кнопку самоуничтожения: два из трех пропущенных ими мячей были предотвратимы», — цитирует пресс-служба УЕФА Фердинанда.

В первом матче «ПСЖ» одержал минимальную победу (1:0), поэтому «Реал» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов. Соперник определится по итогам жеребьевки, которая состоится 18 марта.