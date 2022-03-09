Фердинанд: «Конец надеждам «Интера» положило удаление Санчеса»

Победитель Лиги чемпионов Рио Фердинанд считает, что важную роль в ответном матче 1/8 финала между «Ливерпулем» и «Интером» (0:1) сыграло удаление Алексиса Санчеса. Чилиец покинул поле из-за второй желтой карточки через минуту после забитого мяча Лаутаро Мартиенса.

«Полагаю, конец надеждам «Интера» положило удаление Санчеса. Миланцы сделали все от себя зависящее, для того чтобы навязать борьбу до самого конца. Суммарно в двух матчах они, считаю, отыграли лучше, просто у них не нашлось наконечника атак — вот чего не хватило этой команде. Если она его обретет, то для любого соперника станет проблемой при нынешнем уровне своей игры», — приводит пресс-служба УЕФА слова Фердинанда.

В первой встрече «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0, поэтому прошел в 1/4 финала.