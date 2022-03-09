Футбол
Лига чемпионов
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 01:37

Фердинанд: «Конец надеждам «Интера» положило удаление Санчеса»

Фердинанд прокомментировал победу «Интера» над «Ливерпулем»
Евгений Козинов
Корреспондент

Победитель Лиги чемпионов Рио Фердинанд считает, что важную роль в ответном матче 1/8 финала между «Ливерпулем» и «Интером» (0:1) сыграло удаление Алексиса Санчеса. Чилиец покинул поле из-за второй желтой карточки через минуту после забитого мяча Лаутаро Мартиенса.

«Полагаю, конец надеждам «Интера» положило удаление Санчеса. Миланцы сделали все от себя зависящее, для того чтобы навязать борьбу до самого конца. Суммарно в двух матчах они, считаю, отыграли лучше, просто у них не нашлось наконечника атак — вот чего не хватило этой команде. Если она его обретет, то для любого соперника станет проблемой при нынешнем уровне своей игры», — приводит пресс-служба УЕФА слова Фердинанда.

В первой встрече «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:0, поэтому прошел в 1/4 финала.

Лига чемпионов. 1/8 финала
08 мар, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
0:1
Интер
Голы
Мартинес, 61 (0:1)
Ливерпуль
Алиссон ван Дейк Робертсон Матип Александр-Арнолд Фабинью Тиагу Алькантара (Хендерсон, 66) Джонс (Кейта, 65) Мане Салах Диогу Жота (Диас, 83)
Интер
Ханданович Дюмфрис (Дармиан, 75) де Врей (Д`Амброзио, 46) Шкриньяр Бастони Хакан Чалханоглу (Весино, 83) Видаль Брозович (Гальярдини, 75) Санчес Мартинес (Корреа, 76) Перишич
Предупреждения
Диогу Жота 40’, Робертсон 47’, Мане 71’  -  Санчес 45+4’, Видаль 45+6’, Бастони 85’, Гальярдини 90+4’
Удаления
Санчес 63’ (вторая ж.к)
Судьи
Лаос (Испания)
Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2033904--liverpool-vs-inter/
Рио Фердинанд
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ливерпуль
0
Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«У нас забрали ЧЕ-1992, и это травмировало нас». Как югославский футбол жил в международной изоляции
Официально: Сборная Польши автоматически вышла в финал стыков ЧМ-2022 из-за отстранения России
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Полузащитник «Зальцбурга» установил новый рекорд для датчан в Лиге чемпионов

Камбьяссо назвал причину вылета «Интера» из Лиги чемпионов
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости