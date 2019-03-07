01:58 | Футбол — Лига чемпионов

Фердинанд похвалил Сульшера после победы над "ПСЖ"

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Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поздравил бывшего одноклубника Уле Гуннара Сульшера, тренирующего сейчас "МЮ", с победой над "ПСЖ"​ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1). 

"Горы созданы для того, чтобы их покорять... Прав, Уле!" - написал Фердинанд в Твиттере.

Напомним, Сульшер сказал фразу "Горы созданы для того, чтобы их покорять" перед первым матчем против "ПСЖ".

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2018/19. 1/8 финала
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