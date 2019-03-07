Фердинанд похвалил Сульшера после победы над "ПСЖ"

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поздравил бывшего одноклубника Уле Гуннара Сульшера, тренирующего сейчас "МЮ", с победой над "ПСЖ"​ в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1).

"Горы созданы для того, чтобы их покорять... Прав, Уле!" - написал Фердинанд в Твиттере.

Напомним, Сульшер сказал фразу "Горы созданы для того, чтобы их покорять" перед первым матчем против "ПСЖ".