Феноменальный гол Левандовски ударом через себя в матче с киевским «Динамо»
Левандовски забил ударом через себя в матче «Баварии» с киевским «Динамо»
21:15
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски открыл счет в гостевом матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо» ударом через себя.
33-летний поляк во второй раз в карьере забил в 9 матчах ЛЧ подряд.
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