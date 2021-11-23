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Феноменальный гол Левандовски ударом через себя в матче с киевским «Динамо»

Левандовски забил ударом через себя в матче «Баварии» с киевским «Динамо»
21:15
Удар Роберта Левандовски. Фото Instagram
Удар Роберта Левандовски. Фото Instagram
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски открыл счет в гостевом матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо» ударом через себя.

33-летний поляк во второй раз в карьере забил в 9 матчах ЛЧ подряд.

Динамо К — Бавария

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