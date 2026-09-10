«Фенербахче» — «Рома»: стартовые составы на матч Лиги чемпионов

Стали известны стартовые составы «Фенербахче» и «Ромы» на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов-2026/27.

Игра пройдет в Стамбуле и начнется в 19.45 по московскому времени.

«Фенербахче»: Эдерсон, Браун, Аке, Шкриньяр, Мюльдюр, Элмаз, Канте, Юксек, Актюркоглу, Мурики, Гринвуд.

«Рома»: Свилар, Эрмосо, Н'Дика, Манчини, Уэсли, Коне, Кристанте, Ренч, Суле, Дибала, Мален.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов.