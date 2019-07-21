"Фенербахче" наказан УЕФА за несоблюдение правил финансового фэйр-плей

Судебная палата УЕФА по финансовому контролю клубов (CFCB) установила, что "Фенербахче" не выполнил целевой показатель безубыточности за отчетный период, заканчивающийся в 2018 году. В результате, турецкий клуб был наказан удержанием доходов от клубных соревнований УЕФА в размере 2 миллионов евро, что ограничивает регистрацию новых игроков в клубных соревнованиях УЕФА в сезонах-2020/21 и 2021/22 в отсутствие положительного трансферного баланса и накладывает ограничения на регистрацию более 23 игроков в клубных соревнованиях УЕФА в этих сезонах.

Однако удержание доходов должно быть уменьшено до 1 миллиона евро при условии, что клуб сможет до 15 октября 2019 года доказать, что он выполнил условия в отношении реструктуризации своего долга и осуществления нового финансового мониторинга.