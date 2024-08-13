«Фенербахче» сыграл вничью с «Лиллем» и завершил выступление в Лиге чемпионов

«Фенербахче» дома сыграл вничью с «Лиллем» в ответном матче 1/2 финала квалификации Лиги чемпионов — 1:1 д.в.

В основное время единственный гол забил игрок французского клуба Бафоде Диаките, который отправил мяч в свои ворота на 90+1-й минуте. В дополнительное время гол с пенальти забил Жонатан Давид (116-я).

Первый матч между командами завершился победой «Лилля» со счетом 2:1 (3:2 по сумме двух встреч). Таким образом, команда Жозе Моуринью вылетела из ЛЧ.