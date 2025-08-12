«Фенербахче» и «Фейеноорд» встретятся в матче отбора Лиги чемпионов

Турецкий «Фенербахче» и нидерландский «Фейеноорд» встретятся в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА во вторник, 12 августа. Игра пройдет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле, стартовый свисток прозвучит в 20.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Фенербахче» — «Фейеноорд» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг.

12 августа, 20:00. Sukru Saracoglu (Стамбул)

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт», трансляция будет доступна по платной подписке на стриминговый ресурс.

В первом матче, который состоялся 6 августа в Роттердаме, «Фейеноорд» одержал победу со счетом 2:1. Победитель противостояния выйдет в плей-офф отбора Лиги чемпионов, где встретится с «Ниццей» (Франция) или «Бенфикой» (Португалия).