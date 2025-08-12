«Фенербахче» разгромил «Фейеноорд» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов

«Фенербахче» дома обыграл «Фейеноорд» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов — 5:2.

У стамбульского клуба голы забили Арчи Браун, Фред, Джон Дуран, Талиска и Юссеф Эн-Несири. У роттердамцев отметился дублем Цуеси Ватанабэ.

По сумме двух матчей «Фенербахче» победил со счетом 6:4. Команда Жозе Моуринью в 4-м раунде отбора ЛЧ сыграет с победителем в паре «Ницца» — «Бенфика».

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг.

12 августа, 20:00. Sukru Saracoglu (Стамбул)

«Рейнджерс» по сумме двух матчей обыграли «Викторию» (3:0, 1:2), «Копенгаген» разгромил «Мальме» (0:0, 5:0), киевское «Динамо» уступило «Пафосу» (0:1, 0:2), «Карабах» прошел «Шкендию» (1:0, 5:1).

12 августа, 19:00. Azersun Arena (Баку)

12 августа, 20:00. Parken Stadium (Копенгаген)

12 августа, 20:00. Stelios Kyriakides Stadium (Пафос)