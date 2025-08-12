Футбол
12 августа, 21:57

«Фенербахче» разгромил «Фейеноорд» в ответном матче квалификации Лиги чемпионов

Руслан Минаев

«Фенербахче» дома обыграл «Фейеноорд» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов — 5:2.

У стамбульского клуба голы забили Арчи Браун, Фред, Джон Дуран, Талиска и Юссеф Эн-Несири. У роттердамцев отметился дублем Цуеси Ватанабэ.

По сумме двух матчей «Фенербахче» победил со счетом 6:4. Команда Жозе Моуринью в 4-м раунде отбора ЛЧ сыграет с победителем в паре «Ницца» — «Бенфика».

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг.
12 августа, 20:00. Sukru Saracoglu (Стамбул)
Фенербахче
5:2
Фейеноорд

«Рейнджерс» по сумме двух матчей обыграли «Викторию» (3:0, 1:2), «Копенгаген» разгромил «Мальме» (0:0, 5:0), киевское «Динамо» уступило «Пафосу» (0:1, 0:2), «Карабах» прошел «Шкендию» (1:0, 5:1).

Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд.
12 августа, 19:00. Azersun Arena (Баку)
Карабах
5:1
Шкендия
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд.
12 августа, 20:00. Parken Stadium (Копенгаген)
Копенгаген
5:0
Мальме
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд.
12 августа, 20:00. Stelios Kyriakides Stadium (Пафос)
Пафос
2:0
Динамо К
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Путь представителей лиг.
12 августа, 20:00. Doosan Arena (Пльзень)
Виктория Пл
2:1
Рейнджерс
