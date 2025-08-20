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20 августа 2025, 19:40

«Фенербахче» — «Бенфика»: трансляция матча раунда плей-офф Лиги чемпионов онлайн

«Фенербахче» и «Бенфика» сыграют в Лиге чемпионов 20 августа
Лев Тарасов
редактор интернет отдела

«Фенербахче» и «Бенфика» сыграют в первом матче квалификационного раунда плей-офф Лиги чемпионов в среду, 20 августа. Встреча пройдет на стадионе «Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле (Турция). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Путь представителей лиг.
20 августа 2025, 22:00. Шюкрю Сараджоглу (Стамбул)
Фенербахче
0:0
Бенфика

Ключевые события и результат игры «Фенербахче» — «Бенфика» можно отслеживать в нашем матч-центре.

Трансляцию игры в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Смотреть контент стримингового сервиса можно по платной подписке.

Ответный матч соперников состоится 27 августа в Лиссабоне (Португалия). «Фенербахче» на предыдущей стадии квалификации прошел «Фейеноорд» (6:4), а «Бенфика» — «Ниццу» (4:0).

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