«Бенфика» в меньшинстве сыграла вничью с «Фенербахче» в первом матче финального отборочного раунда ЛЧ

«Фенербахче» дома сыграл вничью с «Бенфикой» в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 0:0.

Гости завершили игру в меньшинстве: на 71-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник Флорентину.

На 82-й минуте гол нападающего хозяев Юссефа Эн-Несири был отменен после вмешательства ВАР из-за офсайда.

Ответный матч между «Фенербахче» и «Бенфикой» пройдет в Лиссабоне 26 августа. Победитель пройдет в общий этап Лиги чемпионов, проигравший попадет в общий этап Лиги Европы.