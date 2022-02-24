Нападающий «Атлетико» Жоау Феликс после ничьей с «Манчестер Юнайтед» (1:1) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов признался, что у него остались неоднозначные чувства.

«Неоднозначные чувства после игры. Мы провели прекрасный матч, хоть и не так много владели мячом. Мы все время держали контроль над игрой. Соперник почти ничего не создал, но забил. Таков футбол.

Чувствую себя хорошо. Уверен в себе. Мы все уверены. Хотим выйти в следующий раунд. На прошлой неделе мы отрабатывали навесы на меня, и сделали сегодня все именно так, как хотели. Надо продолжать играть в этом духе и работать, чтобы мощно завершить сезон", — цитирует пресс-служба УЕФА Феликса.

Ответная игра пройдет в Англии, 15 марта. Начало встречи — 23.00 по московскому времени.