Феликс, Левандовски и Дембеле попали в команду недели Лиги чемпионов
УЕФА на своей странице в Twitter опубликовала символическую сборную недели в Лиге чемпионов. В ее составе — сразу пять игроков «Баварии», которая в 1/4 финала турнира разгромила «Барселону» (8:2).
На этой неделе символическая сборная выглядит следующим образом: Антони Лопеш («Лион») — Робин Госенс («Аталанта»), Маркиньюс («ПСЖ»), Джошуа Киммих («Бавария»), Жоау Феликс («Атлетико»), Филиппе Коутинью («Бавария»), Уссем Ауар («Лион»), Серж Гнабри («Бавария»), Мусса Дембеле («Лион»), Роберт Левандовски («Бавария»), Томас Мюллер («Бавария»).
Напомним, в полуфиналах ЛЧ встретятся «Бавария» — «Лион» и «ПСЖ» — «РБ Лейпциг».
Команда недели в #ЛигаЧемпионов! ?— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 16, 2020
Ведь эти парни были в твоей команде Fantasy Football? pic.twitter.com/4lQnkjEIFq