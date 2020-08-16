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Феликс, Левандовски и Дембеле попали в команду недели Лиги чемпионов

15:00
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УЕФА на своей странице в Twitter опубликовала символическую сборную недели в Лиге чемпионов. В ее составе — сразу пять игроков «Баварии», которая в 1/4 финала турнира разгромила «Барселону» (8:2).

На этой неделе символическая сборная выглядит следующим образом: Антони Лопеш («Лион») — Робин Госенс («Аталанта»), Маркиньюс («ПСЖ»), Джошуа Киммих («Бавария»), Жоау Феликс («Атлетико»), Филиппе Коутинью («Бавария»), Уссем Ауар («Лион»), Серж Гнабри («Бавария»), Мусса Дембеле («Лион»), Роберт Левандовски («Бавария»), Томас Мюллер («Бавария»).

Напомним, в полуфиналах ЛЧ встретятся «Бавария» — «Лион» и «ПСЖ» — «РБ Лейпциг».

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