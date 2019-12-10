Феликс и Коке в заявке «Атлетико» на матч с «Локомотивом»
22:30
Стала известна заявка «Атлетико» на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива», информирует пресс-служба мадридцев. Игра пройдет 11 декабря в Мадриде (Испания).
Полностью заявка команды Диего Симеоне выглядит следующим образом:
вратари — Адан, Облак;
защитники — Хименес, Ариас, Лоди, Фелипе, Эрмосо, Триппьер;
полузащитники — Коке, Сауль, Партей, Эррера, Льоренте;
нападающие — Лемар, Феликс, Мората, Корреа, Шапонич, Рикельме.
[?] CONVOCATORIA— Atl?tico de Madrid (@Atleti) December 10, 2019
Descubre los futbolistas que conforman la lista de @Simeone para el #AtletiLokomotiv! ?
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