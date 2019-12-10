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Феликс и Коке в заявке «Атлетико» на матч с «Локомотивом»

22:30
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Стала известна заявка «Атлетико» на матч 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Локомотива», информирует пресс-служба мадридцев. Игра пройдет 11 декабря в Мадриде (Испания).

Полностью заявка команды Диего Симеоне выглядит следующим образом:

вратари — Адан, Облак;

защитники — Хименес, Ариас, Лоди, Фелипе, Эрмосо, Триппьер;

полузащитники — Коке, Сауль, Партей, Эррера, Льоренте;

нападающие — Лемар, Феликс, Мората, Корреа, Шапонич, Рикельме.

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Атлетико — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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