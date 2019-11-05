Феличе Маццу: «На матч с «Ливерпулем» приехали все игроки «Генка», даже травмированные»

Главный тренер «Генка» Феличе Маццу перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля» признался, что в Англию приехали даже травмированные игроки.

— Приехали все, даже травмированные, потому что это великий момент для нашего клуба, для всех игроков и членов персонала, — цитирует пресс-служба УЕФА Маццу. — Именно поэтому я настоял на том, чтобы здесь были все.

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