Феличе Маццу: «На матч с «Ливерпулем» приехали все игроки «Генка», даже травмированные»
05:06
Главный тренер «Генка» Феличе Маццу перед матчем 4-го тура Лиги чемпионов против «Ливерпуля» признался, что в Англию приехали даже травмированные игроки.
— Приехали все, даже травмированные, потому что это великий момент для нашего клуба, для всех игроков и членов персонала, — цитирует пресс-служба УЕФА Маццу. — Именно поэтому я настоял на том, чтобы здесь были все.
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https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027080/
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