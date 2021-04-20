Федун считает, что УЕФА и ФИФА смогут быстро уничтожить Суперлигу

Владелец «Спартака» Леонид Федун поделился мнением о создании футбольной Суперлиги.

«ФИФА и УЕФА имеют реальные возможности раздавить Суперлигу, если это не будет сделано – значит, они в сговоре.

Если организации реально не согласны с этой позицией. Они могут сказать, что все те рекламодатели, без которых этот проект не стоит ничего, которые будут предлагать эти бренды для рекламирования этой Суперлигой, они будут подвергаться бойкоту со стороны всех остальных, так сказать любителей футбола. Вот если это будет объявлено, проект моментально закроется», – приводит слова Федуна РБК.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что организация поддерживает позицию УЕФА.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

УЕФА также грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.