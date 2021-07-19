Федун объяснил, почему «Спартак» не будет проводить матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможное выступление клуба в «Лужниках». Ранее он высказался о соперниках красно-белых в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

— Проведение матча Лиги чемпионов в квалификации или на групповой стадии в случае встречи с топ-клубом в «Лужниках» исключено! Зачем нам отдавать доходы — это нужно платить аренду", — заявил Федун ТАСС.

«Спартак» начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда как серебряный призер чемпионата России-2020/21. Соперник красно-белых определится в ходе жеребьевки, которая пройдет 19 июля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало — 13:00.