Федун объяснил, почему «Спартак» не будет проводить матчи Лиги чемпионов в «Лужниках»
10:55
Владелец «Спартака» Леонид Федун прокомментировал возможное выступление клуба в «Лужниках». Ранее он высказался о соперниках красно-белых в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
— Проведение матча Лиги чемпионов в квалификации или на групповой стадии в случае встречи с топ-клубом в «Лужниках» исключено! Зачем нам отдавать доходы — это нужно платить аренду", — заявил Федун ТАСС.
«Спартак» начнет выступление в Лиге чемпионов с третьего квалификационного раунда как серебряный призер чемпионата России-2020/21. Соперник красно-белых определится в ходе жеребьевки, которая пройдет 19 июля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне. Начало — 13:00.
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