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Федун назвал причину неудачного выступления российских клубов в еврокубках

10:48
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Леонид Федун. Фото Александр Федоров, "СЭ"
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Владелец «Спартака» Леонид Федун в интервью «Коммерсанту» экономически обосновал неудачные выступления российских клубов в еврокубках.

«Ответ на этот вопрос лежит в экономической плоскости. Напомню, что десять лет назад четыре российских клуба входили в число ведущих клубов Европы по стоимости состава и расходам на футболистов. Например, в начале десятых годов «Спартак» был на 23-м месте с показателем около 165 млн евро. Теперь он находится на 70-м месте с трансферной стоимостью игроков в 100 млн евро, хотя в рублях эти затраты выросли более чем в два раза», — сказал Федун.

«За последние десять лет ведущие европейские футбольные клубы, за исключением России и Турции, увеличили бюджеты от 200% до 350%. Турция сократила бюджет своих клубов из-за девальвации лиры на 30%, Россия — почти на 50%. Именно из-за этого все наши ведущие клубы находятся в шестом-седьмом десятке ведущих клубов», — заявил Федун.

По мнению владельца «Спартака», еще одной причиной неудачного выступления является отсутствие качественных легионеров, которых сложно пригласить в Россию.

«Невозможно купить квалифицированных футболистов, цена даже на средних игроков выросла в два-три раза, звезды стоят как наш годовой бюджет. Вторая проблема — мы не видим отдачи от наших воспитанников. Только два российских игрока были проданы за более или менее достойные деньги на Запад — это Александр Головин и Алексей Миранчук», — сказал Федун.

Дополнительная информация:

https://www.kommersant.ru/doc/4584993

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