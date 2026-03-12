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12 марта, 01:53

Вальверде объяснил, как ему удалось забить три гола за один тайм с «Манчестер Сити»

Евгений Козинов
Корреспондент
Федерико Вальверде.
Фото Reuters

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Уругваец оформил хет-трик и был признан лучшим игроком встречи.

«Это было невероятно. Любой мечтал бы о таком вечере! Хочу отблагодарить своих партнеров по команде, настолько надежно игравших за моей спиной, что придали мне сил, настроя и уверенности. Также поблагодарю и штаб команды, который проводит нас за собой через весь сезон.

Тренер именно об этом просил меня. Дабы я шел вперед, атаковал, оказывался в острых ситуациях. Сегодня у нас появлялось больше игроков в тех зонах, где стараемся контролировать мяч, и это дало мне больше свободы в атаке. А ребята сделали мне несколько блистательных передач», — цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде.

Ответный матч пройдет через неделю, 17 марта, в Англии. Начало игры — 23:00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/8 финала.
11 марта, 23:00. Бернабеу (Мадрид)
Реал
3:0
Манчестер Сити
Полузащитник &laquo;Реала&raquo; Федерико Вальверде вместе с&nbsp;одноклубниками празднует хет-трик в&nbsp;ворота &laquo;Манчестер Сити&raquo;.Вальверде прибил «Сити» хет-триком за 22 минуты! Король недели в Лиге чемпионов
Источник: Официальный сайт УЕФА
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Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Реал
Федерико Вальверде
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