Вальверде объяснил, как ему удалось забить три гола за один тайм с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (3:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Уругваец оформил хет-трик и был признан лучшим игроком встречи.

«Это было невероятно. Любой мечтал бы о таком вечере! Хочу отблагодарить своих партнеров по команде, настолько надежно игравших за моей спиной, что придали мне сил, настроя и уверенности. Также поблагодарю и штаб команды, который проводит нас за собой через весь сезон.

Тренер именно об этом просил меня. Дабы я шел вперед, атаковал, оказывался в острых ситуациях. Сегодня у нас появлялось больше игроков в тех зонах, где стараемся контролировать мяч, и это дало мне больше свободы в атаке. А ребята сделали мне несколько блистательных передач», — цитирует пресс-служба УЕФА Вальверде.

Ответный матч пройдет через неделю, 17 марта, в Англии. Начало игры — 23:00 по московскому времени.