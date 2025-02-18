Вальверде об игре с «Ман Сити»: «Реал» постарается сделать этот вечер незабываемым для фанатов»

Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде прокомментировал ответный стыковой матч Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

«Мы знаем, насколько важно победить завтра, но это будет тяжело. Мы хотим продолжать расти как команда и добиваться результатов вместе. Мы постараемся сделать этот вечер незабываемым для всех болельщиков «Реала», который приблизит нас к самому красивому титулу из всех», — цитирует Вальверде пресс-служба УЕФА.

«Реал» примет «Манчестер Сити» 19 февраля. Игра начнется в 23.00 мск.