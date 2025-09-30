Футбол
30 сентября, 06:07

Димарко: «Интер» начал все с нуля, с новым тренером и новой мотивацией»

Евгений Козинов
Корреспондент

Защитник «Интера» Федерико Димарко перед матчем 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Славии» отметил влияние нового главного тренера Кристиана Киву на команду.

«Киву многое дает нам. Он помогает мне вернуть уверенность, которую я потерял в последние месяцы. Мы начали все с нуля, с новым тренером и новой мотивацией. Надо слушать его и следовать его указаниям», — цитирует официальный сайт УЕФА Димарко.

Матч «Интер» — «Славия» пройдет во вторник, 30 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Источник: Официальный сайт УЕФА
