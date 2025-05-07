Димарко: «У меня нет слов, чтобы описать произошедшее»

Защитник «Интера» Федерико Димарко прокомментировал победу над «Барселоной» (4:3 д.в.) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Честно говоря, у меня нет слов, чтобы описать произошедшее. Были свои взлеты и падения, но в ходе невероятного матча мы собрались и не проиграли. Что за чудесный вечер. На протяжении всего матча мы играли как единая команда. Во многих эпиходах, включая самые сложные из них, мы терпели и держались вместе. В мире нет другого такого стадиона, как «Сан-Сиро». Индзаги — наш лидер. Он указывает нам путь. Даже в самые сложные моменты он умеет разряжать ситуацию лишь парой шуток. В этом его сила», — цитирует пресс-служба УЕФА Димарко.

В финале Лиги чемпионов «Интер» встретится с победителем второго полуфинала «ПСЖ» — «Арсенал» (первый матч — 1:0).