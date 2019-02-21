Федерико Бернардески: "К счастью, в плей-офф по два матча, в Турине надо будет сыграть лучше"

Нападающий "Ювентуса" Федерико Бернардески после поражения от "Атлетико"​ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (0:2) отметил, что команда сделает все, чтобы отыграться. Ответная встреча пройдет в Италии 12 марта.

- Знали, что будет тяжело, но, к счастью, в таких противостояниях по два матча, и у нас будет возможность сыграть дома, - цитирует официальный сайт УЕФА Бернардески. - Пропустили два очень похожих гола, когда какие-то мелочи сыграли не в нашу пользу.

Понимаем, что в Турине надо будет сыграть лучше. Прежде всего надо будет избежать ошибок, подобных тем, что мы допустили сегодня. Конечно, присутствует горькое послевкусие, но у нас будут 90 минут перед своими болельщиками. Сделаем все, чтобы отыграться после этого поражения.