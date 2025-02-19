Файзуллаев поделился ожиданиями от ответного матча «Реала» и «Манчестер Сити»

Полузащитник ЦСКА и сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча между «Реалом» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

«У «Манчестер Сити» сейчас не очень хорошие времена, много травм. Я посмотрел игру. Все равно «Реал» — короли в Лиге чемпионов. Они всегда что-то творят. Если они где-то проигрывают 0:2, то все равно ждешь, что они камбэкнут. И они всегда делают это. «Реал» — это «Реал». У него сейчас стало больше шансов после 3:2 в первом матче, а еще и дома играют. Из-за этого шансов много. Но мы все хотели бы, чтобы «Манчестер Сити» выиграл, и Хусанов прошел дальше в плей-офф», — цитирует Файзуллаева Metaratings.ru.

«Реал» и «Манчестер Сити» проведут ответный стыковой матч плей-офф Лиги чемпионов 19 февраля в 23:00 по московскому времени. Первая игра прошла в Манчестере и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Реала».