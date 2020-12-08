Фавр: «У «Зенита» снова оптимальный состав»
20:40
Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита» оценил силу российского клуба.
— Я уже говорил о важности места в группе. Мы постараемся занять первое место, — сказал тренер в эфире «Матч ТВ». — Но, прежде всего, хотим показать хороший футбол.
У «Зенита» снова оптимальный состав, все игроки в строю. В начале турнира это было не так. Я смотрел два последних матча.
Я также видел первый матч «Зенита» против «Брюгге» дома. Команда могла победит со счетом 4:1, но проиграла. На это сложно положительно отреагировать.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 6-й тур
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