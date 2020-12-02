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Фавр: «У «Лацио» опасная команда, но «Боруссия» хочет выйти в следующий раунд»

09:43
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Люсьен Фавр поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против «Лацио».

«В первом туре мы проиграли «Лацио» со счетом 1:3, но очень хорошо постарались, чтобы исправить ситуацию. Теперь мы на вершине таблицы и хотим убедиться, что там и останемся. У «Лацио» опасная команда, но мы хотим выйти в следующий раунд. Мы должны убедиться, что не допустим мелких ошибок. Мы не хотим подвергать себя давлению — вместо этого мы хотим играть в футбол», — приводит слова Фавра официальный сайт УЕФА.

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