Фатих Терим: «Считаю «ПСЖ» фаворитом Лиги чемпионов»

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим считает, что его команда хорошо смотрелась в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с «ПСЖ». Турки на своем поле проиграли со счетом 0:1.

— Мы провели лучший матч в сезоне, и это дает нам надежду на будущее, — цитирует AFP Терима. — У Сери был хороший шанс забить. Конечно, это было бы здорово. После матча я поздравил Тухеля. Это молодой, но очень опытный тренер. Я считаю «ПСЖ» фаворитом турнира. Наш матч с «Реалом» приобретает все большее значение с учетом всех результатов. Нам нечего терять. У нас нет такого же бюджета, как у «ПСЖ» или «Реала». И этот экономический аспект очень важен.