Фатих Терим: «Для «Галатасарая» матч с «Реалом» как финал, нам нечего терять»

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим рассказал о подготовке к матчу группового турнира Лиги чемпионов против «Реала».

— Для нас это как финал кубка, нам нечего терять, нужно сражаться до последнего, — цитирует Терима официальный сайт УЕФА. — Если вы проанализируете таблицу, то увидите, что в случае поражения нам придется думать о том, как попасть уже в другой турнир.

Матч между «Реалом» и «Галатасарем» пройдет 6 ноября в Мадриде и начнется в 23:00 мск. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

После трех матчей в группе A стамбульцы с одним очком занимают четвертое место, испанский клуб с 4 баллами располагается на второй строчке.

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