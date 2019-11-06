Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Фатих Терим: «Для «Галатасарая» матч с «Реалом» как финал, нам нечего терять»

16:27
Теги:

Главный тренер «Галатасарая» Фатих Терим рассказал о подготовке к матчу группового турнира Лиги чемпионов против «Реала».

— Для нас это как финал кубка, нам нечего терять, нужно сражаться до последнего, — цитирует Терима официальный сайт УЕФА. — Если вы проанализируете таблицу, то увидите, что в случае поражения нам придется думать о том, как попасть уже в другой турнир.

Матч между «Реалом» и «Галатасарем» пройдет 6 ноября в Мадриде и начнется в 23:00 мск. «СЭ» проведет онлайн-трансляцию встречи.

После трех матчей в группе A стамбульцы с одним очком занимают четвертое место, испанский клуб с 4 баллами располагается на второй строчке.

Реал — Галатасарай

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 5099
Все опросы
Как закончится матч Лиги чемпионов «Локомотив» — «Ювентус»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир