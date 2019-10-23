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Фантастический гол в девятку: Забитцер вывел «Лейпциг» вперед в матче с «Зенитом»

21:13
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Полузащитник «Лейпцига» Марсель Забитцер забил гол в ворота «Зенита» на 59-й минуте матча группового турнира Лиги чемпионов. Встреча проходит в Германии.

Забитцер принял на грудь мяч на правом углу штрафной «Зенита» и внешней стороной стопы мощно пробил в левую девятку ворот Михаила Кержакова.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Лейпциг» — «Зенит».

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп

РБ Лейпциг — Зенит

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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