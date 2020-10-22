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«Фантастический гол, тренер «Аталанты» счастлив». Капелло оценил дебют Миранчука

13:57
Алексей Миранчук. Фото Twitter
Алексей Миранчук. Фото Twitter
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Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от дебютной игры Алексея Миранчука за «Аталанту».

— Вчера он сыграл несколько минут за «Аталанту», реально очень важно, что он вернулся на поле после травмы, — заявил «СЭ» Капелло. — Миранчук забил фантастический гол. Я разговаривал с главным тренером его команды, он очень счастлив за Алексея. (Севастиан Терлецкий)

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