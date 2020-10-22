«Фантастический гол, тренер «Аталанты» счастлив». Капелло оценил дебют Миранчука
13:57
Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от дебютной игры Алексея Миранчука за «Аталанту».
— Вчера он сыграл несколько минут за «Аталанту», реально очень важно, что он вернулся на поле после травмы, — заявил «СЭ» Капелло. — Миранчук забил фантастический гол. Я разговаривал с главным тренером его команды, он очень счастлив за Алексея. (Севастиан Терлецкий)
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