«Фантастический гол, тренер «Аталанты» счастлив». Капелло оценил дебют Миранчука

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от дебютной игры Алексея Миранчука за «Аталанту».

— Вчера он сыграл несколько минут за «Аталанту», реально очень важно, что он вернулся на поле после травмы, — заявил «СЭ» Капелло. — Миранчук забил фантастический гол. Я разговаривал с главным тренером его команды, он очень счастлив за Алексея. (Севастиан Терлецкий)